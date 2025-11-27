Fausto Jr. e Wilson Lima articulam reunião em Brasília para definir chapas de 2026

O deputado federal Fausto Jr. (União Brasil), vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, está organizando uma agenda em Brasília nos próximos dias ao lado do governador Wilson Lima.

Os dois devem participar de uma reunião com o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e com o presidente nacional do Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira.

O encontro deve tratar da composição das chapas para a eleição de 2026 no Amazonas — com foco especial na disputa para deputado federal.

Fausto Jr. também comentou o atrito recente entre Roberto Cidade e Coronel Menezes, que protagonizaram uma troca pública de críticas após a eleição municipal.

O parlamentar minimizou o episódio e afirmou que o assunto já está superado dentro do grupo político.

“2024 ficou para trás. Agora, o foco total é 2026”, declarou Fausto Jr.

