Família busca paradeiro de jovem autista que sumiu em Manaus

As informações podem ser repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da SSP-AM

Manaus – O venezuelano Christian Josué Valdez Oliveros, 18, está desaparecido desde a quarta-feira (10), quando foi visto por volta das 11h30, na avenida Duque de Caxias, bairro Centro, zona sul de Manaus. De acordo com a família do jovem, ele é autista e saiu para pegar o almoço no local onde os pais trabalhavam na companhia de outro adulto. Porém, a outra pessoa se distraiu e ele saiu sozinho.

Segundo Luis Castillo, padrasto de Christian, eles são venezuelanos e moram em Manaus há quatros anos. Castillo disse ainda que o jovem não conhece muito bem a cidade. A família recebeu a informação de que o jovem estava nas proximidades do parque Jefferson Peres, mas não foi encontrado.

A PC-AM ressalta que o apoio da população por meio do compartilhamento de imagens de pessoas desaparecidas, especialmente nas redes sociais, é fundamental para localizá-las e trazê-las de volta ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. É importante procurar qualquer delegacia e fornecer informações sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas e, se possível, uma foto recente.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem saiba o paradeiro de Christian Josué Valdez Oliveros, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

amazonianarede

Da Redação d24am