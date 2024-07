Fabiana Justus comemora crescimento do cabelo após câncer: “Ressignificar”

A filha de Roberto Justus revelou no dia 25 de janeiro, que foi diagnosticada uma leucemia mieloide

Rio de Janeiro- A empresária e influencer Fabiana Justus, 37, compartilhou com seus seguidores o crescimento de seu cabelo. A filha de Roberto Justus revelou no dia 25 de janeiro, que foi diagnosticada uma leucemia mieloide. As informações são do site metrópoles.

“Começando a me enxergar com cabelo… ressignificar minha imagem mais uma vez! E estou curtindo viu?”, escreveu Fabiana na legenda do post.

Nos comentários, a influenciadora foi elogiada por seus seguidores. “Cada fio do seu cabelo é a força que você tem! E confesso que sua alegria e fé passou para todas nós aqui”, comentou uma internauta.

“Acabei de postar um vídeo na rede vizinha que dá para ver bem como meu cabelo está crescendo! Vão lá ver! (É o último que postei, de um filtro de olho)”, afirmou ela no Instagram. Assista ao vídeo aqui.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am