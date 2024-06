Fabiana Justus afirma ter perdido digitais em tratamento contra câncer

A influenciadora foi ao hospital tomar o remédio de manutenção e mostrou que suas impressões digitais não funcionam mais

Rio de Janeiro – Fabiana Justus desabafou nesta segunda-feira (3), nas redes sociais sobre as consequências do tratamento que realizou contra o câncer. A influenciadora foi ao hospital tomar o remédio de manutenção e mostrou que suas impressões digitais não funcionam mais. As informações são do site metrópoles.

“Vou contar uma coisa aleatória para vocês. Depois do tratamento, o meu dedo não funciona mais. Meus médicos falaram que demora para voltar. Achei tão bizarro, não funciona mais, agora tem que pôr o código”, revelou ela, afirmando que a condição é temporária.

