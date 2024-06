Exército Israelense resgata quatro reféns com vida em Gaza

Uma das resgatadas é a israelense Noa Argamani que foi sequestrada durante o festival de música eletrônica no dia 7 de outubro do ano passado

Israel – O Exército de Israel informou ter resgatado neste sábado (8), com vida, quatro reféns que estavam sob poder do Hamas há oito meses. Uma das resgatadas é a israelense Noa Argamani, 26, que foi sequestrada durante o festival de música eletrônica no dia 7 de outubro do ano passado.

Segundo o porta-voz das Forças Armadas israelenses, os quatro estão “em bom estado de saúde”, mas foram levados a um hospital em Israel para exames, onde também reencontraram parentes. Ainda de acordo com o porta-voz, os outros três resgatados são Almog Meir, 21, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40. O namorado de Argamani não foi libertado.

Noa Argamani apareceu em um vídeo sendo separada de seu namorado e levada em moto por terroristas durante o festival de música eletrônica atacado pelo Hamas em 7 de outubro

O Hamas disse que 93 palestinos morreram durante a operação de resgate. Um soldado israelense também foi morto.

amazonianarede

d24am