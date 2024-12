Exclusivo: Record tira Hora do Faro e Sheherazade do ar

Com a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025, a Record terá uma nova programação em 2025. Já está certo que os programas Hora do Faro e Domingo Record vão acabar. As dúvidas são quando e se Rodrigo Faro segue como apresentador de programas por temporadas ou se deixa a casa depois de 16 anos.

Quem vai ganhar espaço nos domingos da rede de Edir Macedo é Tom Cavalcante. A emissora já decidiu produzir uma terceira temporada do Acerte ou Caia e estuda trazer de volta o Show do Tom, humorístico exibido entre 2004 e 2011 e que fez sucesso com uma paródia do reality show O Aprendiz.

A grade da Record em 2025 prevê um novo programa para as tardes do domingo. Se o Show do Tom voltar, o humorista vai ter uma espécie de “Domingão do Tom”, um programa composto por quadros de temporadas.

Também está prevista, no segundo semestre, uma nova edição do Canta Comigo Teen, e a Record quer que Rodrigo Faro a comande. As negociações entre o apresentador e a emissora estão frias, mas existe a possibilidade de ele continuar contratado para apresentar realities aos domingos.

Espaço para um Domingão do Tom e novas atrações com Faro (ou outros apresentadores) existe. A nova programação dos domingos teria séries, Acerte ou Caia e o “novo programa”. O futebol irá das 18h às 20h30 e voltará depois do Domingo Espetacular, com uma mesa-redonda apresentada por Cleber Machado. O Câmera Record também acaba, e Roberto Cabrini passará a apresentar o Domingo Espetacular com Carolina Ferraz.

A Record não tem nenhum projeto para Rachel Sheherazade, e ela pode ser dispensada em janeiro. A emissora vem fazendo uma série de demissões no Jornalismo desde a semana passada. Os cortes se devem ao fim do Câmera Record e do Repórter Record Investigação.

Como o Notícias da TV antecipou na semana passada, as demissões servirão para compensar as contratações para a cobertura esportiva. Ao todo, incluindo o Domingo Record e o Hora do Faro, devem ser dispensados 150 profissionais; a previsão é de que 100 sejam contratados.

A Record adquiriu os direitos de transmissão dos jogos da LFU (Liga Forte União), que tem Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco e Internacional. Serão 38 jogos, 30 deles aos domingos, às 18h30. Ela dividirá os direitos da com o YouTube/Cazé TV e Prime Video. A Globo comprou os jogos da Libra, que representa Flamengo, São Paulo e Palmeiras.

