Ex-lutador do UFC é preso após quebrar o nariz da esposa em SP

Segundo a PM, ele admitiu ter agredido a esposa com um soco durante uma discussão

São Paulo – O ex-lutador do UFC Cláudio Ribeiro foi preso em flagrante nesta quarta-feira (22) por agredir a esposa durante uma discussão na casa do casal, em Várzea Paulista (SP).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações (Copom). No local, Cláudio confessou ter agredido a mulher após o desentendimento.

A vítima informou que foi atingida com socos no rosto. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Paulista, onde exames constataram fratura no nariz. Após receber atendimento médico, foi liberada.

Cláudio Ribeiro foi encaminhado ao Plantão Policial de Várzea Paulista e preso em flagrante por violência doméstica.

Natural de Jundiaí (SP), o atleta de 34 anos estreou no UFC em 2022, na categoria peso-médio. Disputou cinco lutas na organização, com duas vitórias e três derrotas.

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Por D24