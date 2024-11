Ex-Fluminense, Marcelo assina com clube do Nordeste, veste camisa e foto viraliza

Jogador teria sido sondado por grandes clubes do Brasil, mas não fechou novo contrato na Série A

Lateral Marcelo saiu do Fluminense de maneira surpreendente

A saída do lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, foi bastante tensa. O ala que fez carreira no Real Madrid acabou entrando em conflito com o técnico da equipe, Mano Menezes. Após o episódio, seu vínculo foi rescindido.

Problemas físicos e também de comportamento teriam sido os fatores cruciais para o encerramento da passagem do experiente lateral pelo Flu. A discussão com Mano Menezes foi apenas a gota d’água. Um dia após o desentendimento entre ambos, a rescisão foi assinada.

Marcelo é um dos sócios da SAF do América-RN

Ainda sem clube, Marcelo terá uma nova função no futebol brasileiro: o jogador será o garoto-propaganda da nova campanha de sócio-torcedor do América-RN. Ele é investidor da SAF do clube do Rio Grande do Norte.

Nas redes sociais, viralizou uma foto do lateral vestindo a camisa do América-RN, bem como a bandeira do clube nordestino. A relação de Marcelo com a equipe de Natal é apenas fora dos gramados.

Até o momento, o lateral não acertou com nenhuma equipe. A rescisão entre Marcelo e Fluminense foi anunciada pelo clube carioca no último dia 2 de novembro. O contrato entre as partes ia até o fim de 2024.

Aos 36 anos, o ala tem a chance de assinar um último grande contrato em sua carreira. Com a camisa tricolor, foram 68 jogos. O jogador marcou cinco gols e deu três assistências.

Jogador não acertou com o Cruzeiro após deixar o Fluminense

Recentemente, surgiu um boato de que o Cruzeiro teria interesse na contratação de Marcelo. A proximidade com o técnico Fernando Diniz ajudaria na possível ida a Belo Horizonte, mas a Raposa não priorizou assinar com o atleta para a próxima temporada.

