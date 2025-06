EUA aprovam novo medicamento semestral para prevenção do HIV

O remédio é um avanço na profilaxia pré-exposição (PrEP)

EUA – A agência reguladora dos Estados Unidos, FDA (equivalente à Anvisa no Brasil), aprovou nesta quarta-feira (18) o uso do Yeztugo Lenacapavir como medicamento de prevenção ao HIV. Desenvolvido pela farmacêutica Gilead Sciences, o remédio é um avanço na profilaxia pré-exposição (PrEP), oferecendo proteção contra o vírus com apenas duas aplicações por ano.

Apesar da novidade, o Yeztugo não representa uma cura para o HIV, mas sim um importante reforço na prevenção. A aprovação marca uma atualização da bula do medicamento, que já havia recebido sinal verde da FDA em 2022 para outras finalidades.

O CEO da Gilead, Daniel O’Day, destacou a importância do momento: “Hoje é um marco no enfrentamento global ao HIV. O Yeztugo representa uma das descobertas científicas mais relevantes do nosso tempo e nos oferece uma real possibilidade de avançar rumo ao fim da epidemia”.

Os dados clínicos divulgados pela empresa mostram que o medicamento atingiu eficácia de 99,9%, o que significa que praticamente todos os voluntários que utilizaram o Yeztugo nos testes ficaram protegidos contra a infecção.

A nova forma de aplicação, feita apenas duas vezes por ano, é vista como uma inovação promissora, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades em manter o uso diário de comprimidos tradicionais da PrEP. A expectativa é que o novo protocolo aumente a adesão e facilite o acesso à prevenção em diferentes populações.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am