Estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Processamento de Dados Amazonas S.A. – PRODAM.

O certame prevê 51 vagas efetivas e mais vagas para formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental: Auxiliar/Motorista; de nível médio: Assistente/Assistente, Assistente/Assistente de Suporte, Programador/Desenvolvedor, Programador/Programador de Suporte, Programador/Desenvolvedor Web e Técnico de Nível Médio/Técnico de Suporte; e de nível superior: Comunicador Social/Publicidade e Propaganda, Comunicador Social/Relações Públicas e Designer Gráfico. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Manaus (AM).

INSCRIÇÕES ABERTAS: PRODAM

Vagas de nível fundamental, médio e superior na cidade de Manaus

As remunerações salariais variam de R$ 2.120,61 a R$ 7.723,43, acrescidas dos seguintes benefícios: disponibilização do Espaço Bem-Estar, para descanso intrajornada; flexibilização de horário para jornada de 220h/mês ou 8h/dia; gratificação por tempo de serviço; participação nos lucros ou resultados da empresa; plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico); vale-alimentação, com 23 (vinte e três) tíquetes, independentemente do mês; e vale-transporte.

As inscrições, com taxas de R$ 40, R$ 55 e R$ 65, deverão ser feitas, ATÉ o dia 29 de agosto de 2022, somente pela internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.

O concurso público compreenderá a aplicação de uma prova objetiva (para todos os cargos), de caráter eliminatório e classificatório, composta de 55 (cinquenta e cinco) questões, do tipo múltipla escolha, com cinco alternativas, para escolha de uma única resposta correta.

As provas, com duração de 3 horas e meia, serão aplicadas na data provável de 16 de outubro de 2022.

O Edital de Abertura e o cronograma do concurso podem ser acessados em http://www.quadrix.org.br.

