Em reunião com o presidente da República, Jair Bolsonado, e outros ministros, realizada no último sábado (28/03), o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defende o isolamento social e alertou para o “pior cenário” em que caminhões do Exército transportariam corpos pelas ruas, vítimas do novo coronavírus. “Estamos preparados para ver caminhões do Exército transportando corpos?”, disse Mandetta advertindo que a morte de mil pessoas corresponde à queda de quatro Boeings. As informações são do Jornal Estadão.

O Ministro deixou clara sua posição no sentido de que o governo não deve menosprezar a gravidade da situação e apelou para um ambiente favorável entre União, Estados, municípios e setores privados.

Conforme informações publicadas pelo jornal Estadão, embora o ministro tenha feito o alerta sobre a gravidade da pandemia, e a necessidade de isolamento social, concorda com a preocupação do presidente em relação à economia, o funcionamento dos transportes e da infraestrutura em geral.

Para o ministro, deve-se compatibilizar o plano voltado ao combate e à proliferação do coronavírus no país com a economia, em uma ação em conjunto.

