Especialista explica diagnóstico de Wanessa Camargo após a cantora revelar doença

Wanessa Camargo, aos 41 anos, revelou recentemente que foi diagnosticada com ansiedade, após enfrentar sérios problemas com o sono. A cantora, filha de Zezé Di Camargo, explicou que procurou ajuda médica devido à dificuldade em dormir, acreditando que poderia ter apneia do sono. Ela contou que, à noite, tinha dificuldades para respirar, o que a fazia acordar exausta, conseguindo dormir apenas nas primeiras horas da manhã.

Após realizar alguns exames, Wanessa descobriu que não tinha apneia, mas sim que a respiração interrompida estava relacionada à ansiedade. Um exame de polissonografia mostrou que seu sono estava normal, mas a parada respiratória ocorria enquanto ela ainda estava acordada, o que indicava um distúrbio emocional, não físico. Esse diagnóstico a fez perceber como a ansiedade estava afetando sua saúde.

Em entrevista à revista Caras, a psicóloga Letícia de Oliveira explicou que os sintomas vividos por Wanessa se assemelham a uma crise de pânico, um tipo de crise de ansiedade que costuma ocorrer à noite, quando a pessoa está relaxando.

A especialista explicou que a ansiedade acumulada durante o dia pode se manifestar quando a pessoa está descansando, e essa sensação de “excesso” se exterioriza durante o sono. Muitas vezes, o primeiro passo é tentar entender o fenômeno como um problema físico, até que todos os exames sejam feitos e a causa emocional seja identificada.

Letícia também ressaltou que fatores como estresse, a necessidade de controlar tudo, a dificuldade em lidar com situações desconfortáveis e o acúmulo de responsabilidades podem aumentar a ansiedade. No caso de Wanessa, essas questões emocionais resultaram em crises de pânico.

“O estresse, o jeito de viver a vida, a tentativa de ter controle ou de fugir de situações desconfortáveis, o medo de se mostrar vulnerável, a dificuldade de dizer não, o excesso de funções – tudo isso pode aumentar a ansiedade e, no caso dela, levar a crises de pânico”, explicou a psicóloga.

Colaborou: Renan Santos

