Escola de Contas Públicas do TCE-AM dá início a curso inédito de Contabilidade Pública a partir de segunda-feira (23)

A partir da próxima segunda-feira (23), a Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) dará início ao 1º módulo do curso de “Contabilidade Pública” voltado para servidores públicos, jurisdicionados e a sociedade em geral.

O curso será realizado até o dia 26 de maio de forma presencial, na sede da ECP, de 13h30 às 17h, totalizando 16 horas. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, pelo endereço https://ecpvirtual.plataformaensineonline.com/enrol/index.php?id=649.

A qualificação foi uma iniciativa da Escola de Contas, a partir da observação da necessidade deste conhecimento para o público que lida com as demandas orçamentárias do setor público.

O primeiro módulo tem a contabilidade direcionada para o orçamento em concursos públicos e prática em órgãos públicos e de controle. Por conta do extenso Manual de Contabilidade publicado pela Secretaria do Tesouro, o curso terá uma sequência dividida em três módulos, realizada neste ano de 2022, prosseguindo com Planos Financeiros, Demonstrações e Contabilidade Patrimonial.

“Contabilidade Pública é um ramo da Contabilidade fundamental na prestação de contas e fornecimento de informações. É uma ciência informacional que trata do conhecimento do setor público, sendo essencial para quem atua na área, principalmente na parte de controladoria e orçamento, além de ser uma parcela de qualificação indispensável para acadêmicos, estudiosos e professores que mantêm contato com este conteúdo. E por isso, a ideia dos três módulos é para que possamos fechar o ano já na visão do manual atualizado e em vigor”, explicou o instrutor do curso, o auditor de controle externo, Vinicius Nascimento.

A certificação será entregue por módulo, o cursista precisa atingir pelo menos 75% do curso, durante o período de realização.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM