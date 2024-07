Escola de Contas do TCE-AM lança concurso sobre soluções de sustentabilidade na Amazônia

Para incentivar a criação de soluções voltadas à sustentabilidade, com foco em gestão da água, manejo de resíduos e adaptação às mudanças climáticas, a Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anuncia o lançamento do concurso “Soluções Sustentáveis na Amazônia”.

A iniciativa ocorre em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), aproveitando a realização da 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que acontecerá em Belém em 2025. Esta será a primeira vez que a Amazônia sediará o evento internacional.

“Essa é uma grande oportunidade para envolver nossos jovens estudantes na busca por soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios ambientais que enfrentamos na Amazônia. A parceria com a UFAM e a UEA fortalece nosso compromisso com a educação e a sustentabilidade, preparando as futuras gerações para liderar a preservação do nosso bioma”, destacou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

O concurso é direcionado aos estudantes de escolas públicas de Ensino Fundamental II da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e pretende envolver jovens que vivenciam diretamente os desafios ambientais da região.

Cada instituição poderá inscrever até cinco projetos, desenvolvidos por grupos de até cinco estudantes, coordenados por um professor, com temas definidos pelo edital disponível na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte de Contas Amazonense.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir desta sexta-feira, 26 e seguem até 23 de agosto de 2024, por meio de formulário online, no endereço eletrônico https://bit.ly/inscriçãoCSS.

A seleção dos projetos será dividida em três etapas: homologação das inscrições, avaliação técnica e avaliação final das soluções sustentáveis. A seleção técnica considerará originalidade, inserção regional, aderência ao tema e viabilidade de execução. Na fase final, 28 projetos serão selecionados, sendo 18 de escolas do interior do estado e 10 de Manaus.

Os vencedores serão premiados com notebooks, tablets e smartphones. Além disso, as escolas das equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar receberão um datashow. A cerimônia de premiação será realizada em Manaus, durante a abertura do ano letivo de 2025 da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, com data a ser definida posteriormente.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, pontuou que a iniciativa incentiva a criatividade e o engajamento dos estudantes em questões cruciais como gestão hídrica e resíduos sólidos.

“Acreditamos que projetos desenvolvidos pelos jovens, com seu olhar inovador, podem contribuir significativamente para a sustentabilidade da nossa região”.

Além disso, o concurso visa preparar os estudantes para a 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que acontecerá pela primeira vez na Amazônia, na cidade de Belém, em novembro de 2025. Esta iniciativa destaca o compromisso do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em promover a educação ambiental e a sustentabilidade na região”, pontuou o coordenador da ECP.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa