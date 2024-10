Escola de Contas do TCE-AM anuncia cronograma de cursos e eventos para o mês de outubro

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) anuncia, nesta terça-feira (1º), o cronograma de cursos e eventos previstos para o mês de outubro. Os cursos, em maioria, são voltados para servidores, jurisdicionados e público em geral e abrangem conteúdos nas áreas do conhecimento, como meio ambiente, ordenamento jurídico, modalidade licitatória entre outros.

O cronograma inclui ainda realização de eventos como o XIV Seminário: “O Ministério Público, a Gestão de Resíduos Sólidos, a Logística Reversa e o Saneamento Básico” – edição Manaus e o 1º Encontro Nacional da Primeira Infância – ENAPI. Além disso, também está previsto o curso “Nova Lei de Licitações: Pregão Eletrônico” no município de Novo Airão.

Os interessados devem acessar o site da ECP no endereço ecpvirtual.tce.am.gov.br para conferir o período de realização dos cursos, carga horária e inscrições. Mais informações serão comunicadas nos canais de comunicação do TCE-AM e Escola de Contas, como nos perfis do Instagram em @tceamazonas e @ecpamazonas.

amazonianarede