Equipe médica suspende remédio após Bolsonaro relatar confusão mental

Médicos visitaram o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília

Brasília- A equipe médica que atende o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou na tarde deste domingo (23) um novo boletim médico após visitá-lo na Superintendência da Polícia Federal, onde ele está detido. O relatório, assinado pelo cirurgião-geral Claudio Birolini e pelo cardiologista Leandro Echenique, detalha a condição clínica de Bolsonaro.

No momento da avaliação, a equipe constatou que Bolsonaro se encontrava clinicamente estável e havia passado a noite sem intercorrências.

No entanto, segundo o boletim, na noite da última sexta-feira (21) o ex-presidente relatou um quadro de confusão mental e alucinações. A equipe médica suspeita que isso tenha sido induzido pelo uso do medicamento Pregabalina. O remédio foi receitado por outra médica para otimizar o tratamento, mas foi administrado sem o conhecimento ou consentimento da equipe atual.

Os médicos destacaram que a Pregabalina apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratar os soluços, a Clorpromazina e a Gabapentina. Além disso, a Pregabalina tem como efeitos colaterais reconhecidos alterações do estado mental, com possibilidade de confusão, desorientação, sedação, transtornos cognitivos, de equilíbrio e alucinações.

O medicamento foi suspenso imediatamente e, no momento da redação do relatório, o paciente estava sem sintomas residuais. A equipe realizou os ajustes necessários na medicação, restabelecendo a orientação anterior.

