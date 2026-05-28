Moto abandonada é resgatada pela PM na AM-010; polícia busca pelo proprietário

Equipe chegou até o veículo após receber uma denúncia anônima da moto parada na margem da pista em situação suspeita

Manaus – Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recolheram, nesta quinta-feira (28), uma motocicleta que foi abandonada na rodovia AM-010, estrada que liga Manaus ao município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus).

A equipe policial chegou até o veículo após receber uma denúncia anônima informando sobre a moto que estava parada na margem da pista em situação suspeita.

De acordo com informações da 26ª Cicom, até o momento, não há nenhum registro de roubo ou furto associado à placa ou ao chassi do veículo nos sistemas de segurança.

Por conta disso, a motocicleta foi guinchada e conduzida para o pátio da própria sede da 26ª Cicom, localizada na Zona Norte de Manaus, onde permanecerá resguardada até que o legítimo dono apareça.

Saiba como recuperar

A Polícia Militar orienta que se alguém reconhecer o veículo ou souber quem é o proprietário, entre em contato imediatamente com as autoridades para que a devolução seja feita pelo Disque-Denúncia da 26ª Cicom, (92) 98842-1767 (Telefone e WhatsApp).

Para retirar a motocicleta do pátio, o proprietário deverá comparecer à unidade policial portando os documentos originais do veículo e um documento oficial de identidade.

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Com informações da Assessoria Portal d24am