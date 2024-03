Ensino da UEA é fortalecido com entrega de veículos e equipamentos no AM

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) entregou 27 veículos e 600 equipamentos de informática e eletroeletrônicos para unidades acadêmicas, na última terça-feira (05). Com o apoio do Governo do Amazonas, a ação histórica marca mais uma conquista da gestão superior da instituição e contribui para o avanço da qualidade de ensino e a formação de profissionais, especialmente no interior do Amazonas.

Com investimentos somados em mais de R$ 7,6 milhões, as melhorias impactam, positivamente, no sentido de solucionar demandas antigas da comunidade acadêmica. Os veículos e equipamentos destinados aos centros do interior contribuirão para estruturar as unidades e garantir apoio logístico para facilitar atividades de pesquisa e de campo.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, explica que, além dos veículos, as unidades do interior também serão contempladas com antenas de internet de alta velocidade. “A ideia, hoje, é justamente de mostrar os investimentos que estão sendo feitos pelo Governo do Amazonas no interior do estado. É um avanço gigantesco em busca de nosso objetivo contínuo: que é levar educação de qualidade tanto para a capital, quanto para o interior”, disse.

Os itens foram entregues pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que reafirmou o compromisso da sua gestão com a educação superior, por meio da UEA. “Estamos trabalhando para avançar no sentido de prover essas condições de infraestrutura para que, efetivamente, os professores da universidade e, também, os alunos tenham um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo”, destacou.

O pró-reitor de Interiorização da UEA, Prof. Dr. Valber Martins, afirma que a renovação da frota de veículos do interior é o avanço de maior destaque entre as entregas. “Antes, a frota era incipiente. Com essa melhoria, o cidadão do interior poderá ser servido da melhor forma e ter acesso à educação de qualidade, mesmo em regiões remotas”, explicou.

Estruturação de unidades da capital e interior

Dos 27 veículos entregues, quatro são vans e 23 são picapes. Outros 600 itens foram destinados à capital e mais 32 cidades do interior, incluindo 470 microcomputadores, 30 projetores, 10 Smart TVs de 75 polegadas, 10 kits de IPTV, 10 home theaters, 50 cadeiras de escritórios, 10 nobreaks e 10 webcams.

Segundo a diretora do Centro de Estudos Superiores de São Gabriel da Cachoeira (Cessgc), Prof.ª Dra. Solange do Nascimento, a iniciativa fortalecerá o tripé ensino, pesquisa e extensão.

“Temos uma riqueza extensa de 23 povos e 28 línguas na região. E o Centro de São Gabriel vem cumprindo esse papel de fazer com que a educação superior chegue a esses povos indígenas. Nosso papel é atender todas as demandas, chegar mais longe. Temos muito a agradecer pela entrega da picape, pois é algo que precisávamos há muitos anos. Agora, poderemos desenvolver nossos projetos de extensão com mais facilidade”, pontuou.

O diretor do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (Cesit), Prof. Dr. Luís Antônio, ressalta o sentimento de gratidão por tudo que sua unidade recebeu, em nome de toda a comunidade acadêmica. “Agora, recebemos uma picape e já temos uma van nova entregue pela administração do professor Zogahib. Este momento é um marco significativo para toda a universidade e muito importante para dar oportunidade a nossos irmãos do interior. Isso é a missão da UEA”, enfatizou.

Estão contemplados os seguintes municípios: Apuí, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Careiro, Coari, Codajás, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Iranduba, Ipixuna, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga, Tapauá, Tefé e Urucurituba.

Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/ensino-da-uea-e-fortalecido-com-entrega-de-veiculos-e-equipamentos-no-am/