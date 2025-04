Embarcação com cerca de 60 pessoas naufraga no Arquipélago do Marajó

De acordo com relatos de testemunhas, o barco “Ana Clara II” havia partido de Belém com destino a Chaves

Pará – Na noite de sexta-feira (4), uma embarcação que transportava aproximadamente 60 passageiros naufragou entre os municípios de Soure e Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, no Pará. Apesar do susto, não houve registro de feridos, mortos ou desaparecidos.

De acordo com relatos de testemunhas, o barco “Ana Clara II” havia partido de Belém com destino a Chaves, mas acabou colidindo com pedras submersas nas proximidades do rio Paracauary. O impacto danificou o casco da embarcação, causando o naufrágio.

O resgate foi conduzido por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Os passageiros foram levados com segurança até a Escola Estadual Ademar Nunes, onde estão recebendo apoio de moradores da região. A previsão é que todos sejam encaminhados de volta a Belém durante a tarde deste sábado (5), por meio de um ferry boat.

A Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transportes do Pará informou que a embarcação não era autorizada a operar e não fazia parte do cadastro de empresas regulares do transporte fluvial de passageiros.

A ocorrência está sendo investigada pela delegacia de Soure, com apoio da Capitania dos Portos, que deve apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade pelo transporte irregular.

