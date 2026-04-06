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Em solenidade na Páscoa, Roberto Cidade assume o Governo do Amazonas

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação GDC) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/politica/em-solenidade-na-pascoa-roberto-cidade-assume-o-governo-do-amazonas/

Com a posse, Cidade passa a responder pelo Executivo Estadual de forma interina até que a eleição indireta seja realizada

Manaus – Em um ato protocolar marcado neste domingo (5), o deputado estadual Roberto Cidade assume oficialmente o cargo de governador interino do Amazonas. A cerimônia, realizada na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), formaliza a sucessão após a renúncia conjunta do ex-governador Wilson Lima e do ex-vice Tadeu de Souza, ocorrida no limite do prazo da janela partidária, pouco antes da meia-noite de sábado.

O presidente interino da Aleam, deputado Adjuto Afonso (União Brasil), seguiu o protocolo da leitura das cartas de renúncia de Wilson Lima e Tadeu de Souza, lidas pela deputada estadual Alessandra Campelo. Em seguida, houve a declaração oficial de vacância dos cargos de governador e vice e a posse automática de Roberto Cidade, que ocupa o primeiro lugar na linha sucessória como presidente do Poder Legislativo.

A escolha do horário e a rapidez do rito visam garantir que o estado não permaneça sem comando administrativo durante o feriado. Com a posse, Cidade passa a responder pelo Executivo Estadual de forma interina até que a eleição indireta seja realizada para definir quem concluirá o mandato.

Embora a legislação preveja um prazo de até 30 dias para a realização da eleição, os bastidores do Legislativo indicam um movimento de máxima celeridade. Fontes ligadas à Mesa Diretora da Aleam confirmaram que existe uma articulação avançada para que o pleito ocorra já nesta terça-feira (7).

A manobra visa garantir uma definição rápida da nova gestão, evitando um vácuo de poder prolongado e estabilizando a governabilidade e a execução do orçamento estadual em um ano de definições políticas.

amazonianarede
Kellen Rocha Portal d24am

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