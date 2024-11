Em rara aparição, Patricia Abravanel mostra o sobrinho Benjamin, filho de Rebeca e Alexandre Pato

Patricia Abravanel fez a alegria dos fãs ao postar um vídeo ao lado da irmã, Rebeca e do cunhado Alexandre Pato, que para surpresa de todos segurava o filho, Benjamin que é pouco mostrado pelo casal.

No vídeo, a família fala sobre o Teleton, que começa às 22h30 desta sexta-feira, dia 8, no SBT, e explicam que o público já pode começar a doar antes mesmo do inicio do programa.

Patricia ainda pede para que Alexandre cite os meios por onde as pessoas possam fazer suas doações, e depois, Rebeca Abravanel passa os contatos.

Pato e Rebeca são casados desde 2019, e anunciaram a gravidez em setembro de 2023. O pequeno Benjamim nasceu em 12 de janeiro, em São Paulo, mas só teve seu nascimento confirmado pela assessoria do casal no dia 31 do mesmo mês.

