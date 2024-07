Em meio à polêmica, Lívia Andrade alfineta Patrícia Abravanel: “Acorda”

A treta das apresentadoras começou neste domingo (7), após a ex-SBT fazer uma postagem sobre “herdeiras”

Rio de Janeiro- Lívia Andrade voltou a viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (8), após publicar uma nova indireta a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. A treta das apresentadoras começou neste domingo (7), após a ex-SBT fazer uma postagem sobre “herdeiras”, ao comemorar a participação de Eliana no Domingão com Huck, da TV Globo. As informações são do site metrópoles.

“Acorda, menina! Quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. Não podemos mudar as pessoas, mas podemos gerenciar as nossas vidas!”, escreveu no Instagram, na legenda de uma foto com Ana Maria Braga, do Mais Você.

Em seguida, internautas apontaram o texto como uma nova indireta a Patrícia. “A indireta para Patrícia Abravanel”, disse uma pessoa. ”Lívia já começou a semana soltando várias diretas pra herdeiras. Eita”, enfatizou outra. “Acoooorda menina e para de cuspir no prato que comeu”, criticou uma terceira. “Belíssima. Elas que lutem”, elogiou outra.

Entenda a ‘treta’

As indiretas começaram no último domingo (7), após Lívia Andrade fazer um texto rasgando elogios à Eliana. Na declaração, a loira aproveitou para mandar uma indireta:

“Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!”, começou Lívia.

A loira prosseguiu mandando a indireta: “Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilha”, afirmou.

Pouco tempo depois, Patrícia rebateu: “Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai”.

A filha de Silvio Santos continuou: “Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!”.

Coincidentemente, em meio a treta entre as apresentadoras, o Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia, bateu nove pontos de audiência, sendo a atração mais assistida da emissora no último fim de semana.

