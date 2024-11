Em encontro nacional, conselheiro do TCE-AM debate projetos estratégicos para 2025

O conselheiro Mario de Mello, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), participou nesta segunda-feira (11) da Assembleia Geral Extraordinária do Instituto Rui Barbosa (IRB), realizada durante o IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Como vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB, Mario de Mello esteve presente nas discussões de pautas estratégicas, incluindo a aprovação de normas de auditoria fundamentais para o controle externo, como a NBASP 5290, que estabelece diretrizes para auditorias de indicadores-chave nacionais, e a NBASP 150, voltada à competência dos auditores. O conselheiro também contribuiu para as tratativas sobre o compartilhamento de documentos importantes, como a Carta da Amazônia, além da organização do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas do

IRB, que será realizado em Manaus, em 2025, em parceria com o Tribunal de Contas do Amazonas.

Sobre a relevância da assembleia e do encontro, Mario de Mello destacou a importância do evento para o fortalecimento institucional e a troca de conhecimentos entre os tribunais de contas do país. “É um privilégio e uma honra ser vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB. Este encontro é um marco. Acabamos de realizar nossa assembleia com pautas importantes e saímos daqui indiscutivelmente mais fortalecidos. Este evento é sempre um momento de fortalecimento da rede de controle.”

amazonianarede