Em alusão ao Setembro Amarelo, TCE-AM promove palestra sobre saúde mental na quarta-feira (18)

Para conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio e da promoção da saúde mental, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Diretoria de Saúde (Disau) e do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp) convida servidores, terceirizados, jovens aprendizes, estagiários do TCE-AM e sociedade civil para prestigiar a palestra “Se precisar, peça ajuda”, nesta quarta-feira, 18.

O evento é em alusão ao mês de conscientização “Setembro Amarelo” e será aberto ao público. Para participar, os interessados deverão se inscrever no site da Escola de Contas Públicas (ECP) em ecpvirtual.tce.am.gov.br para garantir certificado de participação. A palestra será no auditório Franco de Sá, de 10h às 12h.

A programação contará com as participações da médica psiquiatra Lóren Rodrigues Cavalcante, de Ricardo Augusto da Fonseca Nogueira e de Cyrlane Santiago da Silva Santos, psicóloga especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental.

