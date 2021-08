Ellen Pompeo, a Meredith de Grey’s Anatomy, é cancelada por fãs

Dura resposta da atriz para uma internauta vem dando o que falar

Uma resposta de Ellen Pompeo, atriz de Grey’s Anatomy, para uma fã no Twitter vem dando o que falar. Alguns internautas estão tentando “cancelar” a estrela por conta do comentário.

Recentemente, uma fã marcou Ellen Pompeo no Twitter e desabafou, provavelmente esperando uma resposta encorajadora: “Estou literalmente morrendo de estudar, e agora não tenho nenhuma motivação.”

No entanto, a estrela de Grey’s Anatomy deu uma resposta dura ao citar a crise no Afeganistão: “Não reclame, especialmente para mim. Tenho certeza que as garotas no Afeganistão ou em outros lugares do mundo adorariam fazer qualquer coisa para poder apenas estudar.”

Não parou por aí. Outra internauta indicou que Ellen Pompeo podia ter sido mais gentil em sua resposta, escrevendo: “Embora eu entenda o sentimento, esse argumento de ‘outras pessoas estão em uma situação pior’ é muito prejudicial. Não é humilde. É o motivo pelo qual as pessoas não falam de sua saúde física e mental. Existem maneiras melhores de abordar esse tipo de coisa.”

A atriz de Grey’s Anatomy então voltou a responder: “Sabe o que é prejudicial? Falta de empatia e não pensar nas outras pessoas.”

Fãs não aprovam atitude da atriz

A atitude de Ellen Pompeo dividiu opiniões entre os fãs. A maioria parece concordar que a atriz podia ter sido um pouco mais educada.

“Isso precisa ser adicionado ao tópico de problemas de Ellen Pompeo”, comentou uma internauta.

Outra pessoa observou: “Lembrete amigável de que Meredith Grey e Ellen Pompeo não são a mesma pessoa.”

“Alguém mostre isso para Ellen Pompeo. Ela pode precisar ver isso”, escreveu uma fã que compartilhou uma mensagem sobre como é errado dizer a alguém que não pode ficar triste só porque outra pessoa está mais triste.

Outra internauta zombou dos constantes aumentos salariais de Pompeo em Grey’s Anatomy: “Espero que da próxima vez que a milionária Ellen Pompeo pedir um aumento salarial ela seja informada de que há pessoas com fome no mundo e que ela não deve reclamar.”

“Preciso que Grey’s Anatomy termine na décima oitava temporada. Não suporto mais a Ellen Pompeo”, disse um fã.

Outra pessoa resumiu: “Adoro a Ellen Pompeo. Sempre brinco que Grey’s Anatomy é o relacionamento mais longo da minha vida. Mas isso não está certo. Invalidar a experiência de alguém tão publicamente porque outras pessoas ‘estão na pior’ na verdade promove estigmas de saúde mental. É bullying virtual.”

No Brasil, Grey’s Anatomy é exibida no Sony Channel. A série também está disponível em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay.

