Eliezer desabafa sobre ‘dias ruins’ em texto para Viih Tube

Na madrugada desta quinta-feira (8), Eliezer usou os Stories do Instagram para desabafar sobre o seu relacionamento com Viih Tube. O influenciador demonstrou seu apoio na gravidez da amada, que espera pelo segundo filho, Ravi, e também falou de ‘dias ruins’ com ela. Ambos já são pais de Lua, de 1 ano e quatro meses.

Na postagem, o famoso destacou as qualidades de Viih e falou da admiração que sente por ela. “Amor, escrevendo aqui só para dizer o quanto você é maravilhosa em todos os sentidos. Caso ninguém tenha te falado isso hoje: você é gostosa, linda, amada, necessária, forte e minha mulher. Te amo! Dias ruins acontecem, e está tudo bem. Eu vou estar do seu lado em todos eles”, contou Eliezer.

Na mesma madrugada, Viih Tube falou das dificuldades que enfrenta na gravidez. Ela contou que diferentemente da primeira gestação, vem enfrentando muita insônia enquanto espera o nascimento de Ravi.

“Não tive insônia na gravidez da Lua, mas na do Ravi eu simplesmente acordo, não consigo voltar a dormir e nem sei por quê”, comentou ela.

