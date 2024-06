Eliana se despede do SBT em alta, mas leva ‘última rasteira’

A apresentadora Eliana fechou sua passagem de 15 anos no SBT em alta. A loira teve sua segunda maior audiência de 2024 com um especial de despedida. Ela também foi valorizada pelo Programa Silvio Santos, exibido pouco depois. Mas quem se deu bem mesmo foi Rebeca Abravanel e seu Roda a Roda, que virou o programa mais visto da TV brasileira fora da Globo no “sanduíche de homenagens”.

Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, a edição derradeira do programa Eliana marcou 7,1 pontos na Grande São Paulo, desempenho que só ficou atrás dos 7,4 registrados em 26 de maio. No confronto direto, a Record teve 4,6 –ou seja, Rodrigo Faro não conseguiu vencer sua rival nenhuma vez neste ano.

Comandado por Patricia Abravanel e com uma homenagem à musa dos dedinhos, o Programa Silvio Santos anotou 7,4 pontos, também vencendo a Record –que teve 6,2 na mesma faixa. A participação de Eliana não afetou muito a audiência da atração, que teve apenas um décimo a mais do que a média das quatro semanas anteriores.

Já o Roda a Roda disparou ao ser exibido entre os dois programas dedicados a Eliana. O game show apresentado por Rebeca Abravanel marcou 7,8 pontos e conseguiu o maior público fora da Globo de todo o fim de semana. A atração também teve um crescimento de 18% em relação à média de 6,6 registrada nos quatro domingos anteriores.

amazonianarede

Noticias Da TV