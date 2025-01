Eliana estreia na Globo e faz análise sobre carreira: “Retrocedi”

Seis meses depois de trocar o SBT pela Globo, Eliana finalmente faz sua estreia num espaço maior na programação dominical da nova emissora. Neste domingo (12), ela lança a quinta temporada de The Masked Singer Brasil e volta ao dia da semana que ocupa há 20 anos na televisão.

Em entrevista à ‘Quem’, a apresentadora celebra a boa fase e se mostra bastante segura sobre seu atual momento profissional. No Grupo Globo, além do The Masked Singer Brasil, a loira também está à frente do Saia Justa e do Casa de Verão da Eliana, ambos no GNT.

“Além do Saia, ter recebido o Masked, que é um sucesso mundial, é a possibilidade de estar na TV aos domingos. Em 2025, completo 20 anos na programação dominical e é um lugar que me sinto em casa, à vontade. Já são muitos anos falando com a família brasileira”, celebrou.

“Retrocedi alguns passos”

Eliana conta que vive ótima fase na Globo. “Comecei com muitos projetos e trabalhando bastante. Estou fazendo tudo o que foi combinado e acertado entre nós. Estou muito realizada e feliz. É uma escolha acertada do ponto de vista profissional e pessoal”, define.

Mas ela sabe que uma carreira é feita de altos e baixos. No entanto, Eliana acredita que sua determinação foi fundamental para se consolidar na telinha. “Quando a gente não sabe para onde quer ir, a gente aceita qualquer coisa. Desde muito jovem, eu sabia onde eu queria chegar”, afirma ela, que viu seu primeiro programa, Festolândia (1991), naufragar, mas se manteve no ar comandando a Sessão Desenho (1991-93).

“No momento em que o Silvio Santos me convidou para fazer meu primeiro programa na TV e, em três meses, esse programa foi extinto, eu não fui para casa me lamentar e me vitimizar. Eu fui em busca da minha vontade de permanecer no ar. Fui atrás e pedi para ele não me tirar do ar”, lembrou.

“Consegui convencê-lo de que eu seria útil fazendo um projeto menor. Retrocedi alguns passos para poder seguir e estar onde estou hoje. Parece clichê, mas a verdade é que precisei dar alguns passos para trás para poder seguir em frente”, analisou a estrela.

Novo programa

Além do The Masked Singer Brasil, Eliana também estreia um novo programa no GNT. Ela comanda o Casa de Verão da Eliana, com estreia marcada para 22 de janeiro no canal pago do Grupo Globo.

“Consegui trazer uma recepção íntima e calorosa para um programa de televisão. Os convidados esqueciam que havia câmeras. A ideia era que fosse mesmo um reality. A gente passava um fim de semana. Tem momentos de muita descontração, mas também de muita emoção. As pessoas vão me ver cozinhando”, adiantou a apresentadora.

amazonianarede

Areavip André Santana