‘Eles estão colocando gente mais jovem…’: fora da Globo após 43 anos de contrato, Vera Fischer, aos 72 anos, admite decepção com papéis na TV

Vera Fisher saiu da TV Globo em 2020, mas antes disso, já estava infeliz com os papéis que recebia na emissora.

Vera Fischer , uma das atrizes mais conhecidas nacionalmente, deixou o time de contratados da TV Globo em 2020, após ficar 43 anos na firma. Desde então, ela se dedica a outras expressões artísticas, como o teatro. Porém, engana-se quem pensa que a veterana das telinhas ‘morre’ de saudades da antiga casa…

Vera Fischer reflete sobre etarismo nos bastidores da TV Globo

Em entrevista ao Zero Hora, no ano passado, Fischer admitiu que, nos últimos anos na TV Globo, já não estava satisfeita com seus trabalhos. “Eu já não achava mais interessante os personagens que me ofereciam. Não sei se é uma questão de idade, mas as mulheres mais velhas não têm personagens importantes, pelo menos na televisão”, avaliou ela, que começou a sentir fortemente a perda de espaço na TV.

Mesmo que quisesse se arriscar em algo novo, Vera precisava do aval da emissora para atuar em qualquer outro obra. Assim, a Yvete de ‘O Clone’ foi ficando na ‘geladeira’. Segundo a atriz, o movimento etarista é recorrente, para além de suas experiências individuais. “Isso já está acontecendo há alguns anos, porque eles estão colocando gente mais jovem pra substituir os mais velhos”, disparou.

Veterana não aceita mais ‘qualquer’ personagem

No ano seguinte ao seu desligamento, Vera Fischer celebrou 70 anos de vida. O momento a fez refletir ainda mais sobre suas experiências como profissional do entretenimento. “Acho que a gente não tem mais que fazer o que os outros querem que a gente faça. A gente tem de fazer o que a gente quer fazer. Temos de respeitar as nossas vontades, as nossas limitações. A gente tem de se surpreender com a gente mesmo”, disse.

‘Livre’ do contrato de exclusividade com a TV Globo, a loira pôde voltar a fazer papéis relevantes e sair da zona de conforto. Ela passou a ler peças de teatro com os amigos e a criar projetos para as plataformas de streaming. Tamanha independência a fez comemorar até o fato de não ter que se arrumar todos os dias para gravar nos Estúdios Globo. “É uma coisa que as pessoas esperam de você”, expressou a famosa.

Em entrevista ao ‘Fofocalizando’, do SBT, Vera chegou a alfinetar a emissora carioca. Questionada se voltaria para a Globo, ela ironizou: “Só se for no ‘Vale a Pena Ver de Novo'”. Em seguida, ela reforçou: “Em primeiro lugar, você precisa ser convidada, em segundo, o personagem precisa ser bom para você aceitar. Tem que haver um interesse de ambas as partes”. Hablou demais!

Fischer ficou mais de 40 anos na TV Globo

A carreira na televisão de Fischer começou na TV Globo, em 1977, na novela ‘Espelho Mágico’. Ao longo de mais de quatro décadas, ela participou de diversas novelas icônicas como ‘Dancin’ Days’ (1978), ‘Brilhante’ (1981), ‘Mandala’ (1987), ‘O Clone’ (2001) e ‘Caminho das Índias’ (2009).

