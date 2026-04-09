Eleição para governador-tampão ocorrerá no dia 4 na ALEAM

A sessão foi comandada pela deputada Alessandra Campelo (PSD) e o Projeto de Lei 190/2026 não teve nenhuma objeção por parte dos parlamentares presentes

Manaus – Votação na tarde desta quarta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Estado (ALEAM) aprovou projeto de lei que define regras para eleição indireta para escolha do governador-tampão que irá comandar o Estado até a posse em janeiro de 2027.

A eleição ocorrerá no dia 4 de maio, afirmou o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), Adjuto Afonso (UB), em entrevista coletiva após a sessão que aprovou as regras para o pleito.

“É importante que demos um primeiro passo, aprovamos a lei e com a lei aqui nós vamos trabalhar. Nós pretendemos fazer a eleição no dia 4 de maio, às 9h”, disse Adjuto.

A votação indireta para “governador-tampão” ocorre após a renúncia do então governador Wilson Lima (União) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), no último sábado (4). Lima anunciou que é pré-candidato ao Senado, já Tadeu não confirmou qual cargo deve disputar nas eleições deste ano.

A sessão de hoje foi comandada pela deputada estadual Alessandra Campelo (PSD) e o Projeto de Lei 190/2026 não teve nenhuma objeção por parte dos parlamentares presentes.

A proposta regulamenta o procedimento previsto no artigo 52, §1º, da Constituição do Estado, que determina a escolha dos novos ocupantes do Executivo pela própria Assembleia quando a vacância ocorre nos dois últimos anos do mandato.

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Alisson Castro Portal d24am