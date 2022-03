EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA AMAMENTAÇÃO DO AMAZONAS – APAAM, neste ato, representado pela senhora Eurania Jardelina de Menezes Pinheiro Pita, convoca a todos os interessados, para a realização da Assembleia Geral, no dia 29 de março de 2022, às 14h30min (catorze horas e trinta minutos) em primeira convocação, em seguida às 15h (quinze horas) em segunda convocação com os presentes. A Assembleia ocorrerá na Avenida Maneca Marques, 1840, Parque Dez de Novembro, CEP 69055-021, Manaus/AM, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem do dia: 01. Deliberação sobre a fundação da ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA AMAMENTAÇÃO DO AMAZONAS; 02. Aprovação do Estatuto Social da entidade; 03. Eleição e posse da Diretoria; 04. Assuntos de interesse geral.

Manaus, 25 de março de 2022.

EURANIA JARDELINA DE MENEZES PINHEIRO PITA

Comissão de Constituição e Fundação da APAAM