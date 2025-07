Dorival reencontra o São Paulo em clássico contra o Corinthians no MorumBIS

No São Paulo, Dorival conquistou a torcida com uma campanha histórica na Copa do Brasil de 2023

São Paulo – O clássico entre São Paulo e Corinthians, neste sábado (19), no MorumBIS, promete ser especial para Dorival Júnior. Agora no comando do Timão, o técnico retorna ao estádio onde viveu uma das fases mais marcantes da carreira, ao conduzir o Tricolor à conquista da Copa do Brasil de 2023.

Dorival chegou ao São Paulo em abril do ano passado, após a saída de Rogério Ceni. Em pouco tempo, conquistou a torcida com uma campanha histórica na Copa do Brasil, superando adversários como Palmeiras, Corinthians e Flamengo — este último na final, garantindo o título inédito para o clube.

Apesar de uma campanha modesta no Campeonato Brasileiro, com um 11º lugar e 53 pontos, o título nacional consolidou a imagem de Dorival como um dos grandes técnicos do país, atraindo o interesse da CBF, que o contratou para assumir a Seleção Brasileira após a saída de Tite.

Enquanto isso, o Corinthians vivia um momento de crise sob o comando de Ramón Díaz, que foi demitido após a derrota em casa para o Fluminense. A diretoria tentou um retorno de Tite, mas o ex-treinador da Seleção recusou o convite por motivos de saúde mental.

