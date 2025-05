Doação de leite humano salva 2 mil recém-nascidos no AM; saiba como doar

Campanha de 2025 quer dobrar a quantidade de litros coletados em 2024

Manaus – Os Bancos de Leite Humano (BLH) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) coletaram mais de 1.500 litros, ano passado. A quantidade de leite materno doado por 193 mães ajudou a salvar 2 mil recém-nascidos prematuros e bebês de baixo peso internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs) das maternidades estaduais.

Neste 11 de Maio, em que se comemora o Dia das Mães, a SES-AM, que aderiu à campanha nacional ‘Doação de Leite Humano: Um gesto humanitário que alimenta esperança’, faz um agradecimento especial àquelas que ajudam outras mães nesse processo de aleitamento. E faz, ainda, um convite especial às que ainda não atenderam ao chamado para a doação.

A meta da SES-AM para a campanha de 2025 é dobrar o número de doações em relação ao ano anterior, ampliando o alcance e beneficiando ainda mais crianças. Para isso, conta com exemplos de mães como Isabele Moraes, de 21 anos. Há quatro meses, desde que deu à luz, ela tem sido doadora assídua do BLH da maternidade Azilda da Silva Marreiro, no conjunto Galileia, zona norte de Manaus. Já doou 36 litros de leite materno.

“Fico satisfeita em saber que consigo ajudar. Parece algo pequeno, mas é muito importante para a vida dos bebês, especialmente aqueles na UTI, que as mães não conseguem amamentar”, afirma Isabele. Ela destaca a importância de cada litro de leite doado, compartilhando sua experiência pessoal: “Meu filho não sai do peito, imagine uma mãe que não tem essa possibilidade? Como fica o bebê? Para mim, é muito importante doar leite. Enquanto eu tiver condições de doar, vou continuar fazendo isso”, destacou.

Liliane Gusmão também é doadora de leite materno no BLH Ana Braga. Ela destaca que sua maior satisfação é ajudar outras mães e bebês. “A importância para mim é salvar vidas”, afirma. Ela compartilha que entende a dificuldade de ser mãe e fala sobre o impacto da doação. “Ver mães e bebês saindo da UTI graças à doação é muito gratificante. Vou continuar doando enquanto puder”, disse ela, que doa há 12 anos, entre suas três gestações.

De acordo com a nutricionista e coordenadora do BLH da maternidade Ana Braga, Daíse Reis, para se tornar doadora é necessário estar em boas condições de saúde e ter leite excedente. “A mãe que tem uma boa produção, basta entrar em contato com um dos bancos de leite ou postos de coleta. Nossa equipe vai até a casa da pessoa fazer a coleta e fornecer as orientações necessárias para a doação”, informou a coordenadora.

Além do leite excedente, a doação de frascos é importante para manter a qualidade do alimento até o momento de ser recebido pelos bebês. A coordenadora do BLH Amazonas esclarece que os recipientes doados devem ser de vidro e com tampa enroscável de plástico, com capacidade de armazenamento de 300 a 500 mililitros (ml).

Como doar

A doação pode ser feita diretamente nos Bancos de Leite ou solicitando a retirada dos recipientes em sua residência. Os potes podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no BLH Balbina Mestrinho, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus; na Maternidade Ana Braga, no bairro São José, zona leste; ou na unidade Galileia, na Maternidade Azilda Marreiro, na Cidade Nova, zona norte.

Coleta em domicílio

Os Bancos de Leite Humano oferecem coleta domiciliar para doadores que atendem os critérios necessários. No BLH da maternidade Balbina Mestrinho, a coleta domiciliar é realizada para doadores com mais de 10 frascos e pode ser solicitada pelo contato (92) 99939-0137. Já no BLH Ana Braga, a coleta em residência é feita a partir de 20 potes, e o agendamento é pelo telefone (92) 99504-8734. O BLH Galileia também realiza a retirada de recipientes em casa, de 25 a 30 unidades por semana, e o pedido pode ser realizado pelos números (92) 99170-5783.

Esses contatos também podem ser utilizados para agendamento de coleta de doações de leite e esclarecimentos sobre aleitamento materno.

