Desfile cívico-militar acontece neste sábado no Sambódromo de Manaus

Exército na Amazônia celebra Independência do Brasil com mais de 2000 militares em desfile cívico-militar

Manaus – O Comando Militar da Amazônia (CMA) participará, neste sábado (7), do desfile cívico-militar em celebração à Independência do Brasil. O desfile acontece no Centro de Convenções de Manaus, no Sambódromo, localizado na zona zentro-sul da capital amazonense e terá início às 8h, com o hasteamento do Pavilhão Nacional.

A Força Terrestre estará representada com 2183 militares, além de equipamentos, armamentos e viaturas – com destaque para os blindados Guaicurus e GUarani, recentes aquisições do Comando Militar da Amazônia, em prol da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Após o desfile, os blindados estarão disponíveis para serem conhecidos e visitados pela população.

Há 202 anos, o príncipe regente de Portugal no Brasil, D. Pedro, proclamou a independência do Brasil, marcando a historiografia do continente sul-americano com

consequências, reflexos e repercussões para todo o mundo. O proclamador, que se tornara o primeiro Imperador do novo país, dotado de notório conhecimento e sensibilidade artística musical, compôs a melodia para a letra do belíssimo poema de Evaristo de Veiga, dando origem ao ‘Hino da Independência’, que entoamos até hoje.

Neste evento tradicional, o CMA enaltece a sua eficiência e o seu permanente estado de prontidão, fortalecendo o patriotismo, realçando as conquistas e os valores ao longo da história. O Desfile Cívico-Militar acontece em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Além de reunir militares das Forças Armadas – Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, integrantes das Forças Auxiliares e representantes de instituições civis estarão desfilando para a sociedade amazonense.

Com informações da Assessoria Portal d24am