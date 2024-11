Deputados republicanos pedem bloqueio da entrada de Moraes nos EUA

Os deputados republicanos Darrell Issa e Maria Elvira Salazar, reeleitos nos estados da Califórnia e Flórida, respectivamente, apresentaram um projeto que visa impedir a entrada de autoridades estrangeiras que promovam censura contra cidadãos americanos nos Estados Unidos.

Ambos são filiados ao partido de Donald Trump e propuseram a medida em setembro deste ano.

O projeto surge em resposta às ações do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que ordenou a suspensão temporária da plataforma X (anteriormente Twitter) no Brasil, sob alegação de contenção de desinformação.

Os congressistas argumentam que a decisão de Moraes fere a liberdade de expressão e prejudica Elon Musk, dono da rede social.

Segundo Salazar, “Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk.”

A rede social X já voltou a funcionar no Brasil após Musk cumprir as exigências judiciais, incluindo a indicação de um representante legal no país, o bloqueio de contas e o pagamento de multas.

