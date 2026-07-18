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Dependência emocional pode ter relação com transtorno de personalidade

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redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Divulgação / Assessoria) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/saude/dependencia-emocional-pode-ter-relacao-com-transtorno-de-personalidade/

Condição é caracterizada pela necessidade excessiva de ser cuidado e pela dificuldade de tomar decisões sem a aprovação de outras pessoas

Manaus – É comum, principalmente das redes sociais, a dependência emocional estar associada apenas a relacionamentos amorosos, mas, do ponto de vista da psicologia, o quadro pode estar relacionado ao Transtorno da Personalidade Dependente. A condição é caracterizada pela necessidade excessiva de ser cuidado e pela dificuldade de tomar decisões sem a aprovação de outras pessoas. Especialista aponta que condição pode colaborar para a depressão e ansiedade.

De acordo com a psicóloga e especialista em saúde mental, Maria do Carmo Lopes, quando não identificada e tratada, essa condição pode favorecer o desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão, além de provocar perda da autonomia, isolamento social e baixa autoestima.

“Quando a necessidade de estar com o outro passa a ser mais angustiante do que prazerosa, já é um indício de que a saúde mental está sendo afetada”, alerta.

Segundo a especialista, um relacionamento saudável é marcado pelo respeito, segurança e autonomia, enquanto a dependência emocional leva o indivíduo a anular seus próprios desejos, supervalorizar o outro e perder gradativamente sua identidade.

Maria do Carmo explica que dentre as características do Transtorno da Personalidade Dependente estão a dificuldade de tomar decisões sem aconselhamento constante, o medo excessivo de abandono, a necessidade de que outras pessoas assumam responsabilidades importantes da vida e a busca incessante por aprovação e cuidado. Em casos mais intensos, o indivíduo pode aceitar situações de desrespeito e abuso para evitar o fim do relacionamento.

Para a especialista, os impactos vão além da vida afetiva e atingem diretamente a saúde mental. A baixa autoestima, o estresse constante provocado pelo medo da rejeição, o isolamento social, o abandono de hobbies e da convivência com amigos e familiares favorecem o surgimento ou agravamento de transtornos.

“O indivíduo passa a depender da aprovação externa para validar seu próprio valor, tornando-se cada vez mais inseguro e vulnerável emocionalmente”, conta.

A psicóloga destaca que fatores como baixa autoestima, histórico de abandono ou superproteção na infância, experiências familiares e relacionamentos abusivos podem aumentar a vulnerabilidade à dependência emocional.

“O tratamento desse quadro é realizado através da psicoterapia, que auxilia o paciente a recuperar sua autonomia, fortalecer a autoestima, reconhecer seus próprios valores e construir vínculos mais saudáveis, reduzindo a necessidade de controle e aprovação constante”, comenta.

Maria do Carmo Lopes é psicóloga com vasta experiência em atendimento clínico. Ela realiza atendimentos individuais e em grupo em seu consultório, localizado na rua Nicolau da Silva, nº 25, bairro São Francisco.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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