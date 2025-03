Delegação dos EUA inicia negociações de paz com Ucrânia na Arábia Saudita

Governo norte-americano busca acordo de trégua de 30 dias até 20 de abril

Ucrânia – Autoridades da Ucrânia e dos Estados Unidos iniciaram neste domingo (23), na Arábia Saudita, negociações para fortalecer a segurança da infraestrutura ucraniana diante do conflito com a Rússia.

O encontro de hoje precede uma reunião prevista para ocorrer na segunda-feira (24) entre delegações dos EUA e da Rússia.

O enviado especial dos Estados Unidos para o conflito, Steve Witkoff, manifestou otimismo sobre as chances da trégua avançar, descrevendo o conflito como “o mais letal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”.

“Sinto que o presidente russo Vladimir Putin quer a paz”, afirmou Witkoff à Fox News.

“Creio que veremos avanços concretos na Arábia Saudita, especialmente sobre um cessar-fogo no Mar Negro. A partir disso, poderemos progredir para um cessar-fogo geral”, disse o enviado dos EUA.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, também revelou que os Estados Unidos discutem medidas de confiança para viabilizar o fim da guerra, incluindo a situação das crianças ucranianas levadas para a Rússia.

Na véspera do encontro entre as delegações, o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, que lidera os esforços do país nas negociações, escreveu nas redes sociais que o acordo precisa “aproximar uma paz justa e fortalecer a segurança” da Ucrânia.

Contudo, apesar dos esforços diplomáticos, ataques com drones seguem sendo registrados em Moscou e Kiev.

Durante a noite de domingo (23) pelo horário local, drones russos atacaram Kiev, matando pelo menos três pessoas, incluindo uma criança de cinco anos, e provocando incêndios em edifícios residenciais.

Em resposta, autoridades russas informaram que suas defesas derrubaram 59 drones ucranianos na região sudoeste da Rússia, onde um ataque resultou na morte de um civil em Rostov.

Diante da intensificação dos combates, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, endossou o apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, por um cessar-fogo geral de 30 dias.

O governo norte-americano busca um acordo de trégua até 20 de abril, segundo informações da Bloomberg News.

Questionado sobre os próximos passos, Waltz indicou que, após um cessar-fogo no Mar Negro, o foco das negociações será a definição de linhas de controle e mecanismos de monitoramento para um acordo de paz duradouro.

Os contatos diretos de Trump com Putin, que incluem ao menos duas ligações confirmadas, despertam preocupação entre líderes europeus.

A suspeita é que Washington possa estar priorizando um acordo com Moscou como parte de uma estratégia geopolítica mais ampla, envolvendo preços do petróleo, Oriente Médio e a disputa comercial com a China.

Diante das incertezas, países como Reino Unido e França intensificam o apoio militar à Ucrânia e ampliam os investimentos em defesa, buscando reduzir sua dependência dos Estados Unidos.

Apesar das críticas, Witkoff minimizou preocupações de que um acordo na Ucrânia pudesse encorajar Putin a novas ofensivas na Europa. “Não vejo indícios de que ele deseje tomar todo o continente. Esta é uma situação muito distinta da Segunda Guerra Mundial”, afirmou o enviado norte-americano.

