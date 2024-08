Defesa de Davi Brito rebate acusações de ameaças de Tamires Assis

A defesa de Davi Brito rebateu nesta quinta-feira (8/8) as acusações de ameaça contra Tamires Assis. Em nota, a equipe jurídica do baiano afirmou que as alegações compartilhadas pela imprensa “destoam da realidade” dos fatos vividos entre o ex-casal.

“Em atenção à imprensa e à sociedade, em virtude de notícias imprecisas e incompletas veiculadas pelos meios de comunicação em razão da Medida Protetiva de Urgência deferida em desfavor do senhor Davi Brito, a Defesa vem esclarecer que as alegações destoam da realidade e do contexto que fora narrado”, diz a nota disponível no perfil de Davi.

A publicação reforça que o campeão do “BBB 24” não seria capaz de disparar ameaças contra qualquer pessoa. “Davi é uma pessoa íntegra, marcado pela retidão do seu caráter e jamais, em qualquer circunstância, ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher. As imputações que estão sendo feitas […] possuem um único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob históricas fantásticas”.

“A Defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas. Por fim, confiantes no Poder Judiciário, no bom trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e na imprensa séria do Estado da Bahia, estes são os esclarecimentos que entendemos suficientes para o momento”, finaliza o documento.

amazonianarede

Pipoca Moderna Giovanna Camiotto