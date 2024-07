Defesa de Alexandre Correa se pronuncia após falsificação de assinaturas de Ana Hickmann ser confirmada: ‘A verdade vai aparecer’

Neste sábado (06), uma nova polêmica em nome de Ana Hickmann e Alexandre Correa caiu na internet com a confirmação da perícia de que a apresentadora teve sua assinatura falsificada em diversos documentos, que teriam sido feitas por Claudia Helena dos Santos, sua ex-assistente pessoal ‘braço-direito’.

A investigação foi aberta em maio após a noiva de Edu Guedes enviar um laudo para a Justiça em que foram observadas as falsificações em 48 documentos e envolveram Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, por uma suposta conveniência com as falsificações, já que tais documentos tinham também suas assinaturas, “o que demonstra ciência da ação”, segundo o laudo.

“Claudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann. Ela colocou nas suas ‘obras’ elementos não somente de sua grafia, mas até de sua própria assinatura”, diz ainda a perícia.

Tais assinaturas teriam sido feitas, inclusive, em contratos bancários e vinham sido negadas tanto por Claudia Helena quanto por Alexandre Correa desde que foram reveladas. O empresário chegou a alegar que “não haveria como comprovar que as assinaturas foram ou não feitas” por Ana Hickmann.

Defesa de Alexandre Correa se pronuncia sobre atualização

Depois que a perícia do Instituto de Criminalística (IC) foi concluída, indicando a fraude nas assinaturas de Ana Hickmann, o advogado de Alexandre Correa e Claudia Helena dos Santos, Bruno Ferullo, se pronunciou dando uma nova versão dos fatos e contestando o laudo.

“Com relação ao último laudo grafotécnico apresentado pelo IC, é o seguinte: foram 12 documentos apresentados pela Ana Hickmann dizendo que todos eram falsos e não eram a assinatura dela. E, na conclusão, eles dizem que dez não são a assinatura dela e dois são. Ou seja, Ana Hickmann diz que a assinatura dela dos 12 são falsas, só que 2 vieram como sendo dela”, argumentou a defesa.

“E temos o primeiro laudo, apresentado pelo IC, dizendo que as assinaturas são inconclusivas. Nós estamos tranquilos, aguardando a conclusão do inquérito policial para esclarecer o que for preciso. Estamos bem tranquilos que a verdade vai aparecer, porque confiamos muito na Justiça”, concluiu Bruno Ferullo.

Até o momento, Alexandre Correa não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O empresário, que atacou Ana Hickmann após uma viagem com Edu Guedes, se limitou a compartilhar a resposta de seu advogado nas redes sociais.

Purepeople.br Hernane Freitas