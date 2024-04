Deborah Secco teria beijado suposto affair durante passeio de barco com a filha no fim de 2023, diz colunista. Detalhes!

Deborah Secco e Hugo Moura surpreenderam ao revelarem na semana passada o fim do casamento de nove anos supostamente por conta das declarações íntimas dadas pela atriz, entre outros motivos. Pais da pequena Maria Flor, 8 anos, o casal que seguirá trabalhando junto se separou no começo deste ano.

E agora um novo detalhe envolvendo Deborah veio à tona, segundo a colunista Fabia Oliveira, do portal “Metrópoles” neste domingo (7). De acordo com a jornalista, no final de 2023, a atriz que deixou sem reação um participante do “Dança dos Famosos” fez um passeio de barco no Rio de Janeiro ao lado de um possível affair.

Deborah Secco teria beijado suposto affair em passeio, diz coluna

Eles tiveram a companhia de Maria Flor, uma amiguinha da menina, uma assistente e de Rafa Kalimann, acompanhada do namorado, Allan Souza Lima. Enquanto curtiam a paisagem da Urca, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, Deborah e o rapaz teriam acabado por trocar beijos sem cerimônia.

Ainda de acordo com a colunista, a intérprete da Lara do remake da novela “Elas por Elas” – trama que exibe o último capítulo nesta semana – chegou a dizer que o rapaz em questão era seu amigo.

O Purepeople procurou a assessoria de imprensa da atriz nesta tarde, mas segue aguardando um retorno.

Após fim do casamento, Deborah ganha resposta afiada de Andressa Urach

Não custa lembrar que a artista dona de um currículo amoroso agitado mais de uma vez classificou seu casamento com o modelo como aberto, o que fez Andressa Urach se pronunciar e propor uma troca de casais envolvendo ainda seu namorado, o modelo Lucas Ferraz.

E por falar na musa de plataformas adultas, Andressa se empolgou quando Deborah afirmou estar com vontade de beijar após confirmar a separação. Já a atriz chegou a se pronunciar afastando o fim do casamento às suas declarações íntimas.

amazonianarede

Purepeople.br Guilherme Guidorizzi