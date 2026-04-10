De volta à Terra: veja por que Artemis 2 pousará no mar e como será resgate

Astronautas devem chegar ao litoral americano às 21h07, no horário de Brasília, próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos

EUA – Após dez dias de missão, a cápsula Orion, que transporta os quatro astronautas da Artemis 2, deve chegar na Terra ainda nesta sexta-feira (10). O pouso está previsto para ocorrer no Oceano Pacífico, às 21h07 (horário de Brasília), próximo à costa de San Diego, nos Estados Unidos.

A escolha pelo mar, e não por solo firme, tem razões técnicas importantes. Durante a reentrada na atmosfera terrestre, a cápsula atinge velocidade de cerca de 40 mil km/h. A rapidez gera alta energia cinética, além de calor extremo. Nessas condições, a água funciona como um meio para dissipar o impacto, reduzir riscos para a tripulação e facilitar o resgate.

O oceano também atua como um “amortecedor” natural. Isso permite que a nave não precise, por exemplo, de sistemas de pouso mais complexos, mais combustível ou suprimentos.

Outro fator que favorece a escolha do mar como ponto de pouso é a sua vasta área, que possibilitando pequenos desvios na trajetória de reentrada.

Como vai funcionar o pouso e resgate?

A cápsula Orion deve desacelerar com o auxílio de paraquedas antes de pousar na costa da Califórnia. Assim que tocar a água, equipes da Marinha dos Estados Unidos estarão prontas para iniciar o resgate da tripulação.

Segundo o site Florida Today, a operação contará com o apoio de um navio e quatro helicópteros. Após o pouso, um colar estabilizador será acoplado à cápsula para mantê-la na posição vertical. Em seguida, as equipes instalarão uma plataforma inflável ao redor da nave, permitindo que os astronautas saiam com segurança.

Quatro helicópteros atuarão na operação, sendo dois dedicados ao resgate e dois ao registro de imagens. Os astronautas serão içados individualmente por meio de uma cesta até as aeronaves. Enquanto um helicóptero estiver transportando um tripulante, o outro se posicionará para o próximo resgate, garantindo agilidade no processo.

Após serem retirados da água, os astronautas serão levados até um navio da Marinha, onde passarão por uma avaliação médica. Assim que estiverem bem, eles retornarão a Houston, no Texas.

Artemis 2 quebrou recorde da missão Apollo 13

A missão Artemis 2, conduzida pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, superou o recorde da Apollo 13, estabelecido na década de 1970, após alcançar a maior distância já percorrida por humanos no espaço, ao fazer 406.771 km, ultrapassando os 400.171 km da marca anterior.

Durante o sobrevoo da Lua, a tripulação teve uma visão inédita do satélite, incluindo regiões próximas aos polos, e foi surpreendida por um eclipse solar total, quando a Lua bloqueou temporariamente a luz do Sol.

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Do R7 Portal d24am