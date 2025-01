De casa nova! Denílson é anunciado em nova emissora após saída da Band

Após anunciar a saída da Band, o ex-jogador Denílson definiu a nova casa para os próximos anos nesta segunda-feira (6). O pentacampeão mundial foi anunciado como novo reforço da programação esportiva da Rede Globo. Ele chega para atuar na TV aberta e nos canais fechados do grupo de comunicação.

A ideia da Globo é ter Denílson tendo aparições especiais durante a edição de São Paulo do programa Globo Esporte, que será chefiada pelo apresentador Fred Bruno, ex-Desimpedidos, nesta temporada. Além disso, o ex-jogador também fará parte do elenco de um novo programa, ainda não divulgado, do Sportv. A nova atração será semanal e acontecerá aos domingos.

– Agora é oficial! Faço parte do time do maior grupo de comunicação do Brasil! Você vai poder me acompanhar aos domingos a noite no Sportv e em participações semanais na edição paulista do Globo Esporte, na TV Globo, com meu amigo Fred Bruno! Vamos juntos! Plim plim! – disse o ex-jogador ao anunciar o novo acordo.

Carreira de Denílson como jogador e comentarista

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira, onde conquistou a Copa do Mundo de 2002. O ex-atleta também defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Em 2014, ele decidiu iniciar a carreira como comentarista pela Band. Durante a passagem na emissora, Denílson se destacou por “chefiar o programa “Jogo Aberto”, ao lado da jornalista Renata Fan. A dupla durante o período colecionou fãs no esporte por conta do carisma ao abordar notícias futebolísticas.

