Davi faz anúncio na web após repercussão envolvendo suposto romance: “Feliz”

O campeão do BBB 24 apareceu nas redes sociais e deixou um recado

Davi teria esquecido Mani e virado a página

Durante esta madrugada de quarta-feira (01), Davi voltou a ser o centro das atenções após ser flagrado em um restaurante ao lado de uma mulher.

Internautas apontaram que o campeão do BBB 24 está seguindo sua vida, sem ao menos lembrar que Mani Reggo esteve ao seu lado antes do reconhecimento nacional.

Davi e Mani Reggo optaram por dar fim ao relacionamento assim que o baiano se tornou o grande campeão da edição do Big Brother Brasil.

Algumas falas e supostas atitudes teriam machucado a empresária, que, levou em conta a não consideração do que os dois construíram ao longo desses anos juntos.

Sabendo de toda repercussão envolvendo seu nome durante a madrugada , o ex-BBB parece não estar se importando tanto.

Davi já havia anunciado o afastamento da web, mas foi por suas redes sociais que ele resolveu falar.

“Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da nossa fé a nossa maior inspiração. É buscar nas pequenas coisas, um grande motivo para ser feliz”.

A mensagem publicada no feed, teve continuação nos stories, onde desejou um ótimo feriado a todos os trabalhadores que acordam cedo e que não abrem mão de seus sonhos.

Mani Reggo desabafa

A ex-namorada do campeão não ficou calada. Antes da polêmica sobre o flagra no restaurante vir à tona, Mani desabafou com seus milhões de seguidores.

“Todos os dias é um novo dia e cada dia podemos olhar diferente para o mundo e para nós mesmos.”

“E o sorriso é essa forma de externar o nosso olhar. … não vou parar”, disse a empresária, que recebeu inúmeros comentários de carinho em seu post.

Muitos internautas comentaram no post, fazendo referência ao seu ex-namorado, mas a empresária ignorou os boatos e críticas, respondendo apenas comentários positivos.

O que falam os internautas:

