Davi Brito é acusado de ‘excesso de estrelismo’ após atitude polêmica no São João da Thay: ‘Parecendo um mimado’

Davi Brito causou polêmica em sua passagem pelo São João da Thay, em São Luís. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o campeão do “BBB 24” deu “um show de estrelismo” no evento.

O colunista destaca que, no começo do evento, Davi estava acessível e querido com o público, inclusive, sendo um dos principais destaques da festa. Ao longo dos dias, o ex-“BBB”, que terá o contrato renovado pela Globo, teria assumido uma postura mais controversa, como explicita o episódio em que ele abandonou uma entrevista.

A situação mais polêmica teria acontecido na porta do camarim onde estavam Pabllo Vittar e Christian Chávez. Segundo a publicação, Davi foi barrado de entrar no local e incomodou seguranças do evento por conta da insistência.

“Não teve paciência de esperar, porque se esperasse, conseguiria tirar sua foto”, explica Pasin. “Ele ficou batendo o pé, parecendo um mimado que queria entrar naquele espaço e não conseguiu. Foi só por teimosia e excesso de estrelismo, ele acabou se perdendo”, completou o colunista.

PERGUNTA SOFRE SUPOSTO AFFAIR FEZ DAVI BRITO ABANDONAR ENTREVISTA

Davi abandonou uma entrevista com jornalistas no São João da Thay na última sexta-feira (07) após não gostar de ser questionado sobre um possível affair com Jaquelline, campeã de “A Fazenda 15”.

Os rumores se espalharam depois que o influenciador Laéllyo Mesquita afirmou ter visto os dois se beijando em uma van. Segundo informações de Pasin, Davi saía andando sem responder quando era perguntado sobre Jaquelline.

Depois de abandonar a entrevista, Davi foi levado por um segurança até o camarote para gravar uma ação de publicidade. Ainda de acordo com o colunista, o ex-“BBB” recebeu aplausos e vaias enquanto atravessava pelo evento.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz