Dani Souza relembra agressão de Dado Dolabella: “O chicote dói demais”

A eterna Mulher Samambaia do programa Pânico, deu detalhes sobre o momento da agressão

Rio de Janeiro- Dani Souza relatou que foi agredida com um chicote por Dado Dolabella na primeira edição de A Fazenda. A eterna Mulher Samambaia do programa Pânico, deu detalhes sobre o momento da agressão. As informações são do site metrópoles.

“Teve uma das festas que a gente se caracterizada, acho que o Dado estava de caubói, com um chicote na mão e ele bateu embaixo da minha perna e cortou. Eu fiquei muito brava porque ele acabou com a minha noite”, afirmou ela em entrevista à Kerline Cardoso no Splash Encontra.

E continuou: “Na época, a gente sabia que tinha algumas regras, que se batesse em outro participante você seria expulso, enfim… não deu nada, eu fiquei com aquela mancha horrível na minha perna”, disse Dani Souza.

A Mulher Samambaia afirmou que ninguém falou nada na época. “O chicote dói demais, foi horrível… Ninguém falou nada e passou”, disparou.

