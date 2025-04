Cristo Redentor projeta imagem com vira-lata caramelo para promover adoção

A iniciativa marca o Dia Mundial dos Animais de Rua, celebrado anualmente em 4 de abril

Rio de Janeiro – Pela primeira vez, o Cristo Redentor será palco de uma emocionante projeção que visa sensibilizar o público sobre a importância da adoção responsável de animais. Na noite desta sexta-feira (4), o monumento do Rio de Janeiro “abraçará” um pet, com a projeção de um vira-lata caramelo.

A ação é promovida pela GoldeN, marca da PremieRpet. A iniciativa marca o Dia Mundial dos Animais de Rua, celebrado anualmente em 4 de abril.

A projeção, que acontecerá entre 20h e 22h, tem como objetivo chamar a atenção para os animais resgatados que ainda precisam de um lar, promovendo a adoção responsável.

Um teste foi realizado na quinta-feira (3), e mostrou o Cristo Redentor envolto na imagem de um pet, transmitindo uma mensagem de carinho e acolhimento.

Com a frase “Adotar é nutrir amor”, a ação busca fortalecer o compromisso da sociedade com a causa animal, incentivando mais pessoas a adotarem animais de rua e contribuírem para a redução do abandono.

Veja vídeo:

amazonianarede

Da Redação Portal d24am