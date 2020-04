COVID-19: Prefeitura comemora primeira alta médica no hospital de campanha

Um enfermeiro, de 39 anos de idade

Manaus – Cinco dias após iniciar o atendimento a pacientes com a Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte, mantido pela Prefeitura de Manaus com o Grupo Samel e o Instituto Transire, registrou a primeira alta domiciliar nesta sexta-feira, 17/4. Um enfermeiro, de 39 anos de idade, foi liberado pela equipe médica, após o tratamento hospitalar e depois de ficar fora do período de transmissibilidade do vírus.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, comemorou a notícia, destacando que o hospital de campanha montado em um Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) estava pronto para receber professores e alunos e, agora, reforça a esperança de que muitas vidas serão salvas, a partir da parceria com quem pode ajudar.

“Fico até sem palavras. Esse lugar onde nosso hospital de campanha está instalado foi projetado para transformar a vida de pequenos cidadãos, com conhecimento, e agora, é real, está salvando vidas, recuperando doentes, e nos fazendo crer que nossa luta contra esse vírus está sendo eficaz, graças a ajuda de muitos parceiros”, afirmou Arthur.

O paciente estava internado desde a abertura da unidade na última segunda-feira, 13. Durante a internação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e semi-intensiva, o enfermeiro foi submetido aos protocolos e metodologias adotados pelo Grupo Samel, incluindo a cápsula respiratória “Vanessa”, que dispensou a entubação.

Emocionado, o paciente manifestou gratidão aos profissionais do hospital antes de sair acompanhado da esposa. “Agradeço a toda equipe. Eu tenho certeza que o meu tratamento foi eficaz, por conta dos métodos que foram usados. E eu estou torcendo muito pelos demais pacientes. A equipe é fantástica. Obrigado!”, disse.

Após registrar a primeira alta, o hospital segue em adaptação e está finalizando a montagem da segunda Unidade de Terapia Intensiva (UTI 2) e de duas unidades semi-intensivas. “Ainda temos pacientes graves e estáveis, então, o ritmo está acelerado. Esperamos trazer nas próximas horas pelo menos mais 15 pacientes para serem tratados”, concluiu Ricardo Nicolau, diretor do Grupo Samel.

Boletim médico

O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes estava atendendo, até o final desta sexta-feira, 17/4, 26 pacientes internados, sendo 18 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 8 na semi-intensiva, segundo o médico responsável pelo hospital, George Bady.

“Comemoramos hoje nossa primeira alta domiciliar, mostrando que nosso método é eficaz. Infelizmente também tivemos o primeiro óbito, de um paciente de 80 anos que já deu entrada na nossa unidade com muitas complicações, além das respiratórias, mas estamos trabalhando para salvar mais vidas com a abertura da UTI 2, além de mais duas unidades semi-intensivas”, informou o médico, ressaltando a importância do isolamento social, para evitar a proliferação do vírus.

*Com informações da assessoria.

do período de transmissibilidade do vírus.

@amazonianarede

Leia mais: