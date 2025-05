Corredores protestam em Manaus após morte de atleta atropelado por motorista bêbado durante corrida de rua

Manifestação ocorreu neste domingo (4) pela manhã, no bairro Ponta Negra, na mesma região onde aconteceu o acidente. Jovem foi velado horas depois do ato.

Corredores se reuniram, na manhã deste domingo (4), no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, para protestar contra a falta de segurança no trânsito. A manifestação também foi realizada como forma de homenagem ao analista júnior Emanuel da Costa Fernandes, de 26 anos, que morreu após ser atropelado por um motorista bêbado durante uma corrida de rua, realizada na quinta (1º), feriado do Dia do Trabalhador.

O acidente aconteceu por volta das 5h15, de quinta, na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, cerca de 15 minutos após a largada da 1ª Corrida Nacional do Sesi. Cinco corredores, dentre eles Emanuel, foram atingidos por um carro que invadiu o trajeto da competição. O estado de saúde atual das outras vítimas não foi divulgado.

om balões brancos e cartazes, os manifestantes pediram mais respeito às leis de trânsito e cobraram providências para garantir a segurança de atletas e pedestres nas vias da cidade

O ato também foi marcado por homenagens a Emanuel Fernandes. Amigos, familiares e colegas de corrida relembraram a trajetória dele e exigiram justiça.

Após o ato, o jovem foi velado em uma funerária localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte da cidade.

