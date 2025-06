Em Parintins, Estação da Cultura amplia acesso para pessoas com deficiência

Espaço conta com uma programação diversificada, que inclui Feira de Economia Criativa, apresentações de bois-bumbás mirins, música, dança e muito mais

A Estação da Cultura, localizada em frente a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins, ampliou o acesso às atividades à pessoas com deficiência, oferecendo uma experiência inclusiva durante o Festival de Parintins 2025.

Integrando o Circuito Cultural 2025, o espaço conta com uma programação diversificada, que inclui Feira de Economia Criativa, apresentações de bois-bumbás mirins, música, dança e muito mais. Além das atividades culturais, a Estação da Cultura acolhe públicos de todas as idades, com atenção especial às pessoas com deficiência.

Para garantir o acesso pleno à cultura, o espaço conta com intérpretes de Libras durante as apresentações. No palco, eles traduzem cada expressão artística, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a inclusão.

Para a intérprete de Libras Caroline Sena, a presença desses profissionais é fundamental para assegurar que pessoas surdas compreendam, participem das atividades e tenham acesso pleno a tudo o que está sendo oferecido.

“A democratização da cultura, especialmente com foco na acessibilidade, é essencial. Quando está presente, a acessibilidade cria oportunidades para que todos possam assistir, vivenciar e se emocionar com o Festival”, afirmou.

