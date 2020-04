Coronavírus no Brasil: 431 mortes e 10.278 casos

Compartilhar no Facebook

Balanço apresentado, neste sábado (4), pelo Ministério da Saúde, revelou que o Brasil tem 431 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) e 10.278 casos confirmados da doença.

Houve um aumento de 1.222 novos casos, em relação ao boletim epidemiológico informado no dia anterior, e 72 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O crescimento de pessoas infectadas foi de 13,5%, enquanto o de mortes foi de 20%. A taxa de letalidade em território nacional também registrou crescimento. Subiu para 4,2%.

A maioria dos casos está concentrada na região Sudeste, assim como também o maior registro de mortes.

Há preocupação do Ministério da Saúde com relação ao aumento do número de casos em alguns estados, em que a epidemia pode estar na transição para fase de aceleração descontrolada.

Muitas cidades não estão devidamente estruturadas e não possuem um número de hospitais suficientes para atender os pacientes nessa fase mais aguda da epidemia.

Um dos estados que preocupa é o Amazonas. A média do Brasil para casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 4,3. O Amazonas ultrapassa esse número apresentando 6,2 casos para cada 100 mil habitantes.

Também há um agravante no estado do Amazonas relacionado ao número de leitos em UTI, pois registra, para cada 10 mil habitantes, 0,64 leitos, o que demonstra a situação crítica da saúde no estado.

O Ministério da Saúde reafirma a importância do isolamento social, ação vital para não sobrecarregar o sistema de saúde no país.

Dias anteriores

Covid-19 no Brasil

Até 03/04

Casos: 9.056

Variação diária: 14,49% (+1.146)

Mortes: 359 (+60)

(Fonte: ministério da saúde)

02/04

Na quinta-feira (02),o país registrava 299 mortes por coronavírus e 7.910 casos confirmados da doença. A taxa de letalidade observada foi de 3,8%.

Segundo João Gabbardo, Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, há expectativa de que o número de mortes e de casos cresça na próxima semana, já que há uma demanda reprimida de diagnósticos.

@amazonianarede

Leia mais: